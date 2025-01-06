Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifaya hazırlanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün istifa edebilir.

Justin Trudeau. Fotoğraf: AA

53 yaşındaki siyasetçiye yakın bir kaynak Reuters’a net olmamakla birlikte Trudeau’nun istifa etme ihtimalinin giderek arttığını söyledi.

Konuşma yetkisi olmadığı için ismininin açıklanmasını istemeyen kaynakla görüştükten sonra Kanada Başbakanlık Ofisi’ne ulaşan Reuters iddiaya ilişkin teyit alamadı.

Trudeau’nun hemen mi ayrılacağı yoksa partisine yeni bir lider seçilene kadar başbakan olarak mı kalacağı da belirsiz.

The Globe and Mail gazetesinin haberine göre de Trudeau’nun ‘görevden alınmış gibi gözükmemek için istifasını kendi belirleyeceği’ bir zamanda duyurmak istediği belirtildi.

Parti içindeki artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle Trudeau’nun 8 Ocak’tan önce istifasını açıklayacağı iddia edildi.

Ekim 2024’te gensoru kabul edilmemişti

Ekim 2024’te Kanada’da muhalefetteki Muhafazakar Parti (CPC) Trudeau hükümeti aleyhine gensoru önergesi sunmuştu.

Parlamentonun 338 sandalyeli alt kanadında oylanan önerge, 121’e karşı 207 oyla reddedilmişti.

Ardından iktidardaki Liberal Parti’den 24 milletvekili, Trudeau’ya istifa çağrısı yapmıştı.

Trudeau o dönem parti üyerleriyle ‘geleceğe dair’ görüşmüş ve bir sonraki seçimlerde dördüncü kez başbakanlık için yarışacağını duyurmuştu.

Göç ve fiyatlardaki yükseliş

2015’te Trudeau, kadın haklarına destek ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi sözlerle Liberalleri iktidara taşımıştı.

Fakat birçok Batılı lider gibi iktidarında Covid-19 salgınının etkileriyle başa çıkmaya çalıştı. Sıkıntılı göç politikası yüz binlerce insanın ülkesine gelmesine yol açtı ve bu durum halihazırda sıkıntılı konut piyasasını daha da zora soktu.

İki aylık vergi tatili

Başbakan son olarak artan yaşam maliyetleri nedeniyle özel bir vergi indirimi kararı almıştı.

Buna göre vatandaşlar, 15 Şubat 2025’e kadar belirli gıda ve tatil ürünleri için vergi ödemeyecek.

Kararla, söz konusu ürünlere 2 bin dolar (yaklaşık 70 bin 740 lira) harcayan tüketiciler, 100 ila 260 dolar (3 bin 537 ila 9 bin 196 lira) tasarruf edecek. Federal hükümete göre ‘vergi tatili’ tahminen 1,6 milyar dolarlık (yaklaşık 56 milyar 592 milyon lira) vergi indirimi sağlayacak.

Vergiden muaf bazı ürünler şöyle: