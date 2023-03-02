Kamu bankalarının kar artışında azalma

Kamu mevduat bankalarının Ocak 2023’te net karı geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 10,2 arttı ve 5 milyar 303 milyon liraya geldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün ocak verilerini açıkladı.

202’de net karı katlanan bankacılık sektörünün 2023’te ilk ayında net kar artışı yüzde 95,7 ile 39 milyar 319 milyon liraya çıktı. 2022’nin ilk ayında ise Ocak 2021’e göre net kar artışı yüzde 370 seviyesindeydi.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre yerli özel mevduat bankalarının ocakta geçen yıla göre net karı yüzde 75,8 artışla 14 milyar 568 milyon liraya yükseldi. Oran Ocak 2022’de yüzde 402,3’tü.

En yavaş kar artışı ise kamu mevduat bankalarında. Kamu mevduat bankalarının Ocak 2023’te net karı geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 10,2 arttı ve 5 milyar 303 milyon liraya geldi.

Kamu bankalarının karı Ocak 2021’de 2020’deki hayli düşük net kar nedeniyle anormal artmıştı.

Yabancı mevduat bankalarıysa farklı bir seyir sergiledi

Bu yıl ocakta geçen yıl ocak ayına göre net karını yüzde 197,1 artırarak 13 milyar 327 milyon liraya yükselten yabancı mevduat bankalarının geçen yıl ocakta bir önceki yıla göre net kar artışları yüzde 180,1 seviyesindeydi. Yani bu yıl ocakta geçen yıla göre yabancı mevduat bankaları daha iyi bir net kar performansı gösterdi.