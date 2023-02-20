Kamu bankalarının hem net karı hem de serbest karşılıkları katlandı

Kamu bankalarının karları 2022’de inanılmaz bir artış gösterdi. Ziraat Bankası’nın net karı 2022’de yüzde 553 artışla 41 milyar liraya yükselirken, Halkbank net karını yüzde 879 artarak 14,75 milyar liraya ulaştı.

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Öte yandan bankaların ileriki yıllarda kredilerde oluşabilecek zararlar için ayırdıkları kaynaklar dışındaki karşılıkları gösteren serbest karşılıklar da katlanarak 47 milyar lirayı aştı ve üç bankanın net karının yüzde 60’ına yaklaştı.

İki kamu bankasında da enflasyona endeksli tahviller, ücret komisyon gelirleri ve faiz gelirleri, net karlarını rekor düzeyde artırmalarını sağladı.

Faiz gelirleri üç kattan fazla arttı

Ziraat Bankası’nın net faiz gelirleri yüzde 205 artışla 121,5 milyar liraya ulaşırken, net ücret komisyon gelirleri yüzde 141 artışla 13,1 milyar liraya çıktı.

Halkbank’ınsa aynı dönemde net faiz gelirleri yüzde 244 artışla 68,2 milyar liraya, net ücret komisyon gelirleri yüzde 107 artışla 8,5 milyar liraya çıktı.

Vakıfbank’ın karı yüzde 475

Geçen hafta bilanço açıklayan bir diğer kamu bankası Vakıfbank’ın da geçen sene net karı yüzde 475 artışla 24 milyar lira olmuştu.

Serbest karşılıklar katlandı

‘İleride karşılaşılabilecek riskler için’ tutulan serbest karşılıklarsa iki kamu bankasında katlanarak arttı.

Serbest karşılıklar bilançoda ilerideki muhtemel risklere karlı bilançolar tutuluyor ve beklenen kredi zarar karşılıkları dışında başka bir karşılık kalemi oluşturuyor.

Ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeleri dikkate alan banlara ihtiyatlılık prensibi dahilinde diğer karşılıklar altında serbest karşılıkları ayırıyor.

Ziraat Bankası’nın bilançosuna göre banka yıl sonu itibariyle, 3,7 milyar TL tutarındaki kısmı önceki yıllar içerisinde, 24,6 milyar TL tutarındaki kısmıysa geçen yıl olmak üzere toplam 28,3 milyar TL serbest karşılık ayrıldı.

Vakıfbank 17,2 milyar TL’si geçen yıl, 1,8 milyar TL’si önceki yıllarda olmak üzere toplam 19 milyar TL serbest karşılık ayırdı.

Halkbank’ın bilançosunda serbest karşılık kalemi görünmüyor.

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