Halkbank ve Vakıfbank, TMSF’ye ait Birleşik Varlık Yönetim’den ayrı ayrı yüzde 16 hisse satın aldı

Halkbank ve Vakıfbank, Birleşim Varlık Yönetim’den ayrı ayrı yüzde 16 hisse satın aldı.

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Her iki bankadan dün akşam KAP’a yapılan ayrı açıklamalarda “Birleşim Varlık Yönetim sermayesinde TMSF’nin (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) sahibi olduğu yüzde 16 oranındaki 12 milyon adet B grubu payın, 119,3 milyon TL karşılığında tüm hak ve yükümlülükleriyle beraber bankamızca satın alınmasına ilişkin olarak BDDK’dan gerekli izinler alınmış olup, Pay alım işlemleri tamamlanmıştır” denildi.

2016’da kurulan Birleşim Varlık yönetiminin tüm hisseleri TMSF’ye aitti.