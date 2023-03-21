Kamil Tekin Sürek: Kılıçdaroğlu, HDP’nin sorularına olumlu yanıt verdi

Görüldüğü kadarıyla Kılıçdaroğlu, HDP’nin bütün sorularına olumlu yanıt verdi.

Biz de bir spekülasyon yaparsak, muhtemelen HDP Kılıçdaroğlu’na 11 maddelik Tutum Belgesi’ni anlattı. O da bütün bu maddelerle ilgili olarak benzer şeyler düşündüklerini söyledi.

HDP’nin 11 maddelik Tutum Belgesi’nin başlıkları da şunlardı: Güçlü demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kayyum rejimi değil halk iradesi, Kürt sorununda demokratik çözüm, barışçı dış politika, kadına özgürlük ve eşitlik, ekonomide adalet, kamu yönetiminde liyakat, doğaya saygı, gençler için özgür yaşam, demokratik anayasa.

İktidar yanlıları bu görüşmeyi karalamak için anında karalama kampanyasına başladılar ama bu kampanyadan sonuç almaları pek mümkün görülmüyor. Bu propaganda birkaç gün sürer ve yerine yeni konular gündem olur. Çünkü, daha Cumhur İttifakı iktidarının yolsuzlukları, yandaşlara aktarılan rantlar ve paralar, yasa ve Anayasa ihlalleri vb. var gündeme gelecek.

Sedat Peker seçime iki ay kala açıklayacağım dediği şeyleri bizzat açıklayamasa bile açıklayacağı şeyler başkaları tarafından mutlaka gündeme getirilecektir. Zaten çoğu bilinmeyen şeyler değil.

Cumhur İttifakının çok ciddi karşı propaganda unsurları yok. Üstelik karşısında eskisinden farklı olarak ciddi bir medya var. Cumhur İttifakı bundan sonra muhtemelen provokasyonlara ve seçim hilelerine sarılacaktır.

Emek ve demokrasi güçleri ise halkın gerçek talepleri ile daha güçlü örgütlenme ve demokrasi mücadelesini yükseltmek için çalışmalıdır.

Kamil Tekin Sürek’in yazısı