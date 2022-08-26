Kaliforniya, sadece benzinle çalışan araçların satışının yasaklanması için tarih verdi

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, sadece benzinle çalışan araçların satışının 2035 yılına kadar yasaklanacağını duyurdu.

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BBC’de yayınlanan habere göre, eyaletin 2035 yılına kadar sadece benzinle çalışan yeni araçların satışını yasaklama hamlesi, ‘iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında tarihi bir adım’ olarak nitelendi.

Karar, ABD’nin en kalabalık eyaleti ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Kaliforniya’da alındığı için ayrıca önem taşıyor. Eyalet bu hamleyle, otomobil üreticilerini daha ‘temiz‘ araçları piyasaya sunma konusunda zorlamayı amaçlıyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom 2020 yılında fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırmak için bir dizi hedef belirlemişti.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu’nun (CARB) yayınladığı kurallara göre, eyalette 2026 yılına kadar satılacak yeni araçların yüzde 35’inin elektrikli, hibrit veya hidrojenle çalışması gerekiyor.

Düzenlemeler, 2030 yılına kadar araç satışlarının yüzde 68’ine, 2035 yılına kadar tamamına uygulanacak.