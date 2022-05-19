Kaldırılan çizimle gündeme gelmişti: CartoonIstanbul Festivali başladı

Daha açılışını yapmadan bir çizimin hedef gösterilip kaldırılmasıyla gündeme gelen Müze Gazhane’deki CartoonIstanbul Festivali bugün başladı.

Ergün Gündüz’ün festivalde yer alan bir işi

Hafta başında iktidar yanlısı sosyal medya hesapları İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yer alan Müze Gazhane’deki bir grafitinin fotoğrafını paylaşarak hedef göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl temmuz açtığı Müze Gazhane’de festival kapsamında sergilenecek Ersin Karabulut’a ait çizimin fotoğrafını sosyal medyada muhafazakar hesaplar arasında ‘endişe’ yaratmıştı.

Çizimi ‘yerinde kontrol ettiğini’ söyleyen AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, eserin kaldırıldığını şu sözlerle duyurmuştu. “Kamuya açık, çocukların da girdiği alanda sergilenen malum rezil çizim bugüne kadar Müze Gazhane’deydi. Az önce yerinde kontrol ettik, ‘tepkiler üzerine’ çizimi kaldırmışlar. Darısı kirli zihniyetlerinin başına…”

22 Mayıs’a kadar devam edecek katılımın ücretsiz olduğu mizah, karikatür ve resimli roman festivalinde atölyeler, imza günleri, stand-up gösterileri ve söyleşiler düzenlenecek.

Festivalin ayrıntılı programı internet sitesinden incelenebilir.