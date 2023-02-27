Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanı, ‘defin organizasyonu’yla övündü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Dini hizmetler yerine getirildi ve defin gerçekleştirildi” dedi.

Görsel: Habertürk

Resmi verilere göre 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 21 gün geride kaldı.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Güngör, şunları dedi: “Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanında… Cenazelerimiz oraya nakledildi. Savcılık, doktor işlemleri, tespitler yapıldı. Dini hizmetler yerine getirildi ve yanında da defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda bir eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi.”

Belediye başkanının bu sözleri üzerine Ersoy lafa girerek şunları dedi: “Sayın Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da buna benzer bir şey söylemişti. En iyi yaptığımız şeylerden birisi galiba vatandaşlarımızın cenazelerini defnedebilmek. Üzücü, keşke diğer şeyleri de iyi yapabilsek.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (@hayrettingng): Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Dini hizmetler yerine getirildi ve defin gerçekleştirildi

https://t.co/r2TRQMYHmQ pic.twitter.com/uVzuucY5ZA — Habertürk (@Haberturk) February 27, 2023

İstifa etmeyi düşünmüyor

Öte yandan Güngör, Ersoy’un “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu sürede o şekilde bir ifade etmem doğru olmaz. Adli boyutu devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Bu konuda daha fazla bir şey söylemem mümkün değil.”

Güngör, Ersoy’un “Var ama söylemek mi istemiyorsunuz” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Hayır, tabi ki bu farklı bir süreç. Burada savcılık, adliye; müteahhittir vesairedir sorunlar varsa bu süreç devam ediyor.”

Ersoy, soruyu bir kez daha tekrarlayınca ‘konunun adli ve hukuki’ olduğunu söyleyen belediye başkanına şöyle çıkıştı: “Öyle mi? Sadece adli ve hukuki mi? Ahlaki değil mi mesela? Ahlaki değil mi efendim?”

Güngör de “Onu kamuoyu takdir edecektir” demekle yetindi.