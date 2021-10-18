‘Kadınları köleleştiriyor’ diyen İspanya başbakanından seks işçiliğini yasaklama sözü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ‘kadınları köleleştirdiğini’ söylediği seks işçiliğini yasaklayacağını açıkladı.

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Sanchez, bu sözü, lideri olduğu Sosyalis Parti’nin Valencia kentinde düzenlenen üç günlük kongresinin son günü olan dün yaptığı konuşmada verdi.

Seks işçiliği İspanya’da, 1995’te yasallaştı. Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre 2016’da ülkede 3,7 milyar avroluk seks endüstrisi oluşmuştu. 2019 yapılan bir araştırma ise ülkedeki üç erkekten birinin para karşılığı seks yaptığı sonucunu ortaya koydu. BM verileri İspanya’nın, Tayland ve Porto Riko’dan sonra seks işçiliği konusunda üçüncü merkez olduğuna işaret ediyordu.

Ülkede 300 bine yakın kadının seks işçisi olarak çalıştığı tahmin ediliyor.

2019 yılında, Sanchez’in partisi seçim bildirisinde seks işçiliğini kaldırma sözü vermiş, bu, daha çok kadın seçmenin oyunu almak için atılan bir adım olarak nitelenmiş ancak seçimin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştı.