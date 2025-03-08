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Yaramazlara biraz batar!

Kadın tutuklular 10-14 Mart'ta açık görüş yapabilecek

Cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart’ta açık görüş yapabilecek.

Fotoğraf: AA

Açık görüşler birinci derece akrabalarla yapılabilecek.


Adalet Bakanlığı kararın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında alındığını duyurdu.

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