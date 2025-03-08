Kadın tutuklular 10-14 Mart'ta açık görüş yapabilecek

Cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart’ta açık görüş yapabilecek.
Açık görüşler birinci derece akrabalarla yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı kararın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında alındığını duyurdu.
Yaramazlara biraz batar!
Cezaevlerindeki kadın tutuklu ve hükümlüler 10-14 Mart’ta açık görüş yapabilecek.
Açık görüşler birinci derece akrabalarla yapılabilecek.
Adalet Bakanlığı kararın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında alındığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a saldırılarıyla ilgili Ankara’daki görüşmenin ardından “Kurumlarımız ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklu iş adamları Ali İlbak ve Yusuf İlbak, ‘yurt dışı çıkış yasağı’ ve ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.
İran’ın başkenti Tahran’da yeniden patlamalar meydana geldi.
Associated Press (AP), ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlıklarını olası İran misillemesine karşı yeniden konumlandırdığını yazdı.
Konya’da bir öğretmeni okulda silahla vurarak öldüren 27 yaşındaki B.O. tutuklandı.