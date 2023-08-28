Kadın futbolcuyu dudağından öpen başkanın annesi açlık grevine başladı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in annesi Angeles Bejar, bir kadın futbolcuyu dudağından öptüğü için tartışmaların gündemine oturan oğlu için açlık grevine başladı.

Tartışmaları neden olan öpücük.

İspanya Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanmasından sonra, takımın forvet oyuncusu Jenni Hormoso’yu dudaklarından öpen 46 yaşındaki Rubiales büyük tepki görmüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre Rubiales’in annesi, kendisini Motril’deki bir kiliseye kapattı. İspanyol Haber Ajansı EFE’ye konuşan Bejar, ‘ucu açık açlık grevinin, gece-gündüz süreceğini’ söyledi.

33 yaşındaki Hormoso, 20 Ağustos’ta Sydney’de yapılan törende dudaklarından öpülmesinin rızaya dayalı olmadığını açıklamıştı.

Luis Rubiales istifa etmeyeceğini söylemiş ancak FIFA cumartesi Rubiales’i açığa almıştı.

Anne Bejar “Hak etmediği halde oğluma karşı insanlık dışı ve kanlı bir av yürütülüyor” dedi.

Ailenin sözcülüğünü yürüten kuzen Vanessa Ruiz, “Medya bizi taciz etmeyi bırakmıyor. Evimizden çıkamıyoruz. Bizi serbest bırakmalarını ve Jenni için doğruyu söylemelerini istiyoruz. Bu adil değil” dedi.

İspanya hükümeti de ülkenin spor mahkemesi TAD’dan Rubiales’i açığa almasını istedi. Konu bugünkü toplantıda ele alınacak.

FIFA da Rubiales’in açığa alınması kararında Rubiales’in, İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin ve çalışanlarının Hermoso’yla temas kurmamaları talimatı verdi.