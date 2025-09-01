Kadıköy'ün 12 mahallesinde su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Kadıköy’ün 12 mahallesinde 15 saate kadar su kesileceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi’yle Rasimpaşa Mahallesi Orgeneral Şahap Gürler Caddesi’nde bakım çalışması yapılacak.

Yarın 21:00 ile ertesi gün 08:00 arasında şu mahallelerde su kesilecek:

  • Caferağa
  • Osmanağa
  • Rasimpaşa
  • Zühtüpaşa
  • Fenerbahçe

Yarın 21:00’den ertesi gün 12:00’ye kadar su kesilecek mahallelerse şöyle:

  • Acıbadem
  • Koşuyolu
  • Hasanpaşa
  • Eğitim
  • Fikirtepe
  • Dumlupınar
  • Merdivenköy

