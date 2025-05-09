Kadıköy Kent Dayanışması: Belediye, Kalamış Parkı'na beton dökerek kent suçu işliyor

Kadıköy Kent Dayanışması, belediyenin Kalamış Parkı’na beton döktüğünü duyurdu.

Dayanışma, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Kadıköy Belediyesi, Kalamış Parkı’na beton dökerek kent suçu işliyor.

* Belediyenin uygulamaları siyasal iktidarın doğayı katletme projelerinden farklı değil. Kadıköy’ün atanmış belediye başkanı kent suçlusudur, hemen istifa etmelidir.

Mimar Mücella Yapıcı da X’ten şöyle yazdı:

“Yine mi yahu? Sayın belediyede çalışan peyzaj mimarları siz bunun yapılamayacağı bilirsiniz… Noluyor? Hele böylesi günler de…”

Yine mi yahu? Sayın Belediyede çalısan Peyzaj Mimarları siz bunun yapılamayacağı bilirsiniz…N'oluyor? Hele böylesi günler de… https://t.co/qlSnSMIwjm