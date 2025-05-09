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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Kent Dayanışması: Belediye, Kalamış Parkı'na beton dökerek kent suçu işliyor

Kadıköy Kent Dayanışması, belediyenin Kalamış Parkı’na beton döktüğünü duyurdu.

Fotoğraflar: Kadıköy Kent Dayanışması / X

Dayanışma, X hesabından şu açıklamayı yaptı:


* Kadıköy Belediyesi, Kalamış Parkı’na beton dökerek kent suçu işliyor.

* Belediyenin uygulamaları siyasal iktidarın doğayı katletme projelerinden farklı değil. Kadıköy’ün atanmış belediye başkanı kent suçlusudur, hemen istifa etmelidir.

Mimar Mücella Yapıcı da X’ten şöyle yazdı:

“Yine mi yahu? Sayın belediyede çalışan peyzaj mimarları siz bunun yapılamayacağı bilirsiniz… Noluyor? Hele böylesi günler de…”

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