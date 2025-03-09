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Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy Belediye Meclis Başkan Vekili Kurtuluş, adli kontrolle serbest

Kadıköy Belediyesi Meclis 1’inci Başkan Vekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Kadıköy Belediye Meclis TV

Belediye meclisinin 7 Mart’taki oturumunda CHP’li meclis üyelerinden sonra söz alan Bilgili konuşmasına devam ederken Kurtuluş araya girerek “Her konuşmacının beş dakika var” diye uyarmıştı.


Daha sonra Bilgili konuşmasına devam etmiş, Kurtuluş yine arayarak süresinin dolduğunu söylemiş ve AKP’li ismin mikrofonunu kapatmıştı. CHP’li başkan vekili teknik ekipten de canlı yayını kesmesini istemişti.

Talep üzerine tartışma büyümüş, Kurtuluş “Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik” demişti. Bunun üzerine AKP’li isim salonu terk etmişti.

CHP, Bilgili hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu. Anadolu başsavcılığının soruşturması kapsamında Kurtuluş gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kurtuluş’un ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada bir gün imza’ şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

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