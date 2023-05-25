Kaçırdığı çocuğa istismarda bulunan erkek yakalandı

İstanbul Bağcılar’da bir çocuğu kaçırarak istismar eden Metin Şenay adlı erkek yakalandı.

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Dün akşam polise başvuran 12 yaşındaki M.Y.’nin babası, okuldan eve dönmeyen kızından haber alamadıklarını söyledi.

Çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıp çocuğun okuluna yaklaşık 300-400 metre mesafede Maslak caddesi üzerinde beyaz bir minibüse bindiğini tespit etti.

Minibüsün ‘Metin Su’ adlı iş yerinin sahibi ve çocuğun ailesi tarafından da bilinen Metin Şenay olduğunu tespit eden ekipler, failin hem evine hem de iş yerine intikal etti.

İşyerinde polisi görünce kaçmaya çalışan Şenay yakalanırken çevredeki halk da faile saldırmak istedi. Su bayisini arayan polis, yatak odası olarak kullanılan odadaki gizli bir bölümde M.Y.’yi buldu.

Odaya ses yalıtımı yapıldığı tespit edilirken çocuğun da istismar edildiği anlaşıldı. Bunun yanında Şenay’ın odaya ‘sessiz kalınması’na dair ‘kurallar’ astığı tespit edildi.

‘Çocuğun cinsel istismarı’ndan gözaltına alınan Şenay’ın hastanedeki işlemleri devam ediyor.