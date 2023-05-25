‘Cinsel istismar’la suçlanan savcıya ‘delil yetersizliği’nden beraat

CANAN COŞKUN

İstanbul Anadolu başsavcılığında görevli savcı Şaben Bağrıaçık’ın bir katibi taciz ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hüküm açıklandı. Mahkeme, iki dakikalık müzakere sonucunda sanık savcıyı delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık savcı Bağrıaçık’ın avukatı katıldı. Bir önceki duruşma müdahillik talebi kabul edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da duruşmadaydı.

Savcı: Taciz değil, huzuru bozma

Bakanlığın avukatı sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık savcının avukatı da eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Daha sonra duruşma savcısı Abdullah Gül esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Gül, müştekinin yargılama sırasında verdiği ifadeye göre, ‘sanığın cinsel içerikli herhangi bir söz söylemediğini ve müştekinin cinsel amaçlı bir söze maruz kalmadığını‘ savundu. ‘Sanığın müştekinin evinde kolunda tutmasının cinsel bir amaç taşıyıp taşımadığının tespitinin mümkün olmadığını’ öne süren savcı Gül, sanığın ısrarlı bir şekilde kendisini evine kadar davet ettirmeye kadar götüren eyleminin de ‘kişinin huzur ve sükûnunu bozma’ suçunu oluşturabileceğini söyledi. Savcı, bu suç yönünden de süreklilik unsurunun olması gerektiğini belirterek, dava konusu olayda bu durumun gerçekleşmediğini kaydetti. Savcı, sanığın cinsel taciz suçunu işlediğine dair somut delil bulunmaması nedeniyle beraatini talep etti.

iki dakikada beraat etti

Mahkeme, iki dakikalık müzakere arasından sonra hükmünü açıkladı. Mahkeme başkanı Emre Binici, sanık savcı hakkında beraat kararı verdiklerini açıkladı. Mahkemenin hükmünde sanığın kamu görevinin ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalandığı, cinsel taciz suçundan yeterli delil bulunmadığı aktarıldı. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereğince beraatine hükmedildi.

Mahkeme, kesinleşme şerhini içeren gerekçeli kararın bir örneğinin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul 40’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeyen başlayan dava, Mart 2022’de Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) iletilen şikayete dayanıyor. Şikayete göre Bağrıaçık, mağduru iş çıkışı evine bırakmak istemiş, ısrar edince de mağdur kabul etmişti. “Adliye dışında bana savcım deme, ismimle hitap et” diyen Bağrıaçık, mağduru evine bırakmak için de ısrar etmişti. Evin önüne geldiklerinde savcının ısrar etmeye devam etmesi üzerine mağdurun evine davet ettiği Bağrıaçık, Eylül 2021’den bu yana İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli. 24 Nisan’da görülen ilk duruşmada tanık olarak dinlenen kalem müdürü, Bağrıaçık’ın adliyede taciz ettiği başka kişilerin de olduğunu söylemişti.

Davanın açıldıktan sonra görevinde hiçbir değişiklik olmayan Bağrıaçık, ilk duruşmaya katılmamıştı. Mahkeme heyeti de savcı hakkında zorla getirme kararı vermişti. 22 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmaya katılan sanık savcı, hakkındaki taciz iddialarını reddederek mağduru suçlamıştı. Mahkeme başkanı Emre Binici de duruşmaya geçici olarak çıkan duruşma savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için ısrar etmiş, savcı süre isteyince duruşma ertelenmişti. Mahkeme başkanı, duruşmayı ertelediği günü salon boşaltıldıktan sonra sanık savcıyı tekrar çağırarak değiştirmişti.

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