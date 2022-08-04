Kabil’de Taliban ile IŞİD çatıştı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban mensupları ile IŞİD/H militanları arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

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Kart-e Sahi bölgesinde öğleden sonra başlayan çatışmalar akşam saatlerine kadar devam etti.

Olayla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, burada bulunan bir IŞİD hücresine operasyon düzenlendiğini, dört IŞİD’linin öldürüldüğünü, birinin de yakalandığını aktardı.

Söz konusu hücre evinde IŞİD üyelerinin, bu bölgede yoğun olarak yaşayan ve muharrem ayı anmaları nedeniyle toplanan Şiilere saldırmaya yönelik plan yaptıklarını belirten Mücahid, operasyon neticesinde çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

Mücahid, Taliban mensuplarına yönelik ölü ve yaralı bilgisi paylaşmadı.

IŞİD’in saldırıları artış gösteriyor

Afganistan’da Ağustos 2021’de yönetime gelen Taliban, ülkede güvenliği tamamen sağladığını iddia etse de son bir yılda IŞİD/H’nin ülke genelinde ölümcül saldırıları artış gösterdi.

Taliban sonrası ülke genelinde 100’den fazla bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu IŞİD üstlenirken, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Kandahar, Kabil, Kunduz, Mezar-ı Şerif ve çeşitli vilayetlerde Şii camilerinde cuma namazları sırasında IŞİD’in düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.