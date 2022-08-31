Kaan Tangöze, ‘Gaza gelmeyin’ diye uyardı: Seçime kadar böyle gidelim

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, dün akşam verdiği konserde dinleyicilerini ‘seçime kadar dikkatli olmaları’ konusunda uyararak, “Gaza gelmemeye çalışalım” dedi.

Fotoğraf: İzmit Belediyesi (Arşiv)

Türkiye’de son dört ayda bazı sanatçıların konserleri ve festivaller İslamcı grupların hedef göstermesinin ardından valilikler tarafından çeşitli gerekçelerle yasaklanırken, kadın sanatçılar kıyafetleri üzerinden hedef gösteriliyor.

Yasaklanan festivallerin programlarında konseri olan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de dün akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı için Kalamış’ta verdiği konser sırasında bu yasaklara vurgu yaparak dinleyicilerini ‘seçime kadar dikkatli olmaları’ konusunda uyardı:

“Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü ekonomi o kadar s**tı ki yapacak bir şeyleri kalmadı şuan. ‘Yine din elden gidiyor’, ‘kısa etek giydi’ yani konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım. Seçime kadar böyle güzel güzel gidelim. Sonra… ”