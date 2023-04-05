Kaan Sezyum: Ülkede kötülük artık bir yaşam biçimi haline gelmiş

Yerli arabamız başka bir araca kayıtlı EE plakasıyla asfaltta yağ gibi akarken, ülkenin tepesinde tok açın halinden anlamamaya devam ediyor. Tok zaten çok üzün süredir tok. Ülkemizin zenginleri de Allah razı olsun gerçekten anormal zenginler. Ülkedeki belli bir çevreye yakın olan “torpilsiz” zenginlerimizin kazandığı paraların haddi hesabı yok. Enerji alanında, inşaat alanında ülkemiz çok değerli zenginler yetiştirdi son yıllarda çok şükür. Ayrıca ülkemizde istifa kavramı da artık yok. İstifa kavramının yerini bir ara “görevden affını dilenmek” almıştı. Dilenci gibi “affedin beniğğ” diye ortalıkta dolaşan insanlar görüyorduk. Neyse ki o da artık yok. Utanma kavramıyla beraber ülkemizde bir kavram daha yok oldu.

Ülkede kötülük artık bir yaşam biçimi haline gelmiş. Kötüler hayatlarını en güzel şekilde, her dertten azade yaşarken, kötülük yapmadan duramıyorlar. Son 20 yılda ailesinin evine çöküp satılacak her şeyi ona buna satan, odaları kim olduğu belirsiz insanlara kiralayan bir mirasyedi gibi takılan bir iktidar var karşımızda. Bileziklerimiz, arazilerimiz, topraklarımız satıldı gitti. Bir de akşamları eve gelip “Para ver bana” diye İBAN bırakıyor, ailesini dövüyor, hakaret ediyor, küfrediyor…

Kaan Sezyum’ın yazısı