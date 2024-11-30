K-Pop grubu NewJeans, plak şirketiyle yollarını ayırdı

K-Pop grubu NewJeans, kötü muamele nedeniyle plak şirketi Ador’la yollarını ayırdı.

NewJeans / Instagram

Listelerde zirvede yer alan K-pop grubu NewJeans, dün gece geç saatlerde düzenlenen bir basın toplantısıyla ‘kötü muamele’ ve ‘manipülasyon’ görmeleri nedeniyle plak şirketleri Hybe’ın yan kuruluşu Ador’dan ayrıldıklarını duyurdu.

Ador, grubun ardından açıklaması şöyle:

“Güvenin kırıldığına dair tek taraflı iddia, sözleşmenin feshi için geçerli bir gerekçe oluşturmaz. Sözleşmenin feshedilmesine ilişkin basın toplantısının yeterli değerlendirme yapılmadan, hatta talep mektubuna yanıtımız verilmeden gerçekleştirilmesinden üzüntü duyuyoruz.”

Grup ve plak şirketi arasındaki anlaşmazlık, eski Ador CEO’su ve NewJeans yaratıcısı Min Hee-Jin’le Hybe’nin başkanı Bang Si-hyuk arasında Güney Kore’de manşetlere taşınan suçlamalarla başladı.

NewJeans tartışmalarda Min’in yanında oldu ve Ador’dan ayrılan, grubun eski beyni olan Min’le çalışmak istediklerini söyledi.

Ekimde grubun 20 yaşındaki üyesi Hanni, Güney Kore Ulusal Meclisi’nin Çalışma Komitesi’nde işyerinde tacizle ilgili bir duruşmada ifade vermişti.

Ajansları Hybe’nin grubunu kasıtlı olarak zayıflattığını ve üst düzey yöneticilerin kendisini kasıtlı olarak görmezden geldiğini iddia etti.

İfadesinde yaşadıklarını ‘Bunun sadece bir his olmadığını anladım. Şirketin bizden nefret ettiğine gerçekten ikna olmuştum.’ sözleriyle ifade etti.

NewJeans, 13 Kasım’da Ador’a şirketin münhasır sözleşmelerindeki ihlalleri 14 gün içinde çözmesini talep eden bir yasal bildirimde bulundu ve taleplerinin karşılanmaması halinde sözleşmelerinin feshedileceğini söyledi.

Ancak NewJeans’in şirketle 2029’da sona erecek yedi yıllık bir sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmenin tek taraflı ihlali yaklaşık 170 milyon poundluk (Yaklaşık 7 trilyon 486 milyon TL) bir tazminat ödemeleri anlamına gelebilir.

Sözleşme, tarafların diğerinin görevini ihlal etmesi durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceklerini belirten bir madde içeriyor. Ancak, her iki taraf da aynı fikirde olmadığı için meselenin mahkemeye gideceği düşünülüyor.

2022 yılında çıkış yapan NewJeans, BTS ile birlikte Hybe’ın en başarılı K-pop grupları arasında yer alıyor.

‘Super Shy’ ve ‘OMG’ gibi hit pop şarkılarıyla NewJeans, geçen yıl dünyanın en çok satan sekizinci grubu oldu ve bu yılki MTV Ödülleri’nde en iyi grup ödülüne aday gösterildi.

Ador tarafından 2022 yılında kurulan grubun beş üyesi Minji, Hanni, Danielle, Haerin ve Hyein’in yaşları 16 ile 20 arasında değişiyor.