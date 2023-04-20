K-pop yıldızı evinde ölü bulundu

Kore popunun yıldız isimlerinden 25 yaşındaki Moonbin’in intihar ettiği düşünülüyor.

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BBC’nin Güney Kore medyasına dayanarak verdiği haberde, Moonbin dün gece başkent Seul’deki dairesinde menajeri tarafından bulundu. Polis, “Kesin ölüm nedeni için otopsi yapılacak ancak intihar ettiğini düşünüyoruz” dedi.

Moonbin, 2016 yılında erkeklerden oluşan müzik grubu Astro’ya katılmadan oyuncu ve modellik yapıyordu. 2020’den beri de gruptan Sanha’yla birlikte ikili olarak sahneye çıkıyordu. Dünya turnesinde olan ‘Moonbin & Sanha’ son konserini 8 Nisan’da Bangkok’ta vermişti.

Koreli yayıncı SBS’nin haberi göre, Moonbin konserden sonra hayranlarına ‘Zor bir dönem geçirdiğini’ söyleyerek, “Bir şeyi itiraf etmek istiyorum, gerçekten çok kötü hissediyorum. Konserde fark etmiş olabilirsiniz, bu yüzden üzgünüm” dedi.

En yüksek intihar oranı

Güney Kore genç intiharlarlarının en yüksek olduğu gelişmiş ülke. Genel intihar oranının düşesine rağmen genç intiharları artmaya devam ediyor.