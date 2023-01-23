Juventus hisselerinde, puan silme cezası sonrası sert düşüş

İtalyan futbol kulübü Juventus 15 puan silme cezası alınca hisseleri haftaya sert bir düşüşle başladı.

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Torino başsavcılığı, Juventus’a yönelik ‘Prisma’ ismiyle Mayıs 2021’den bu yana 2019-2020 ve 2020-2021 arasında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız kazanç elde edildiği şüphesiyle bir soruşturma yürütüyordu.

Soruşturmadan dolayı yönetim kurulunun istifa ettiği Juventus’a iki gün önce 15 puan silme cezası verilmişti.

2006’da takım yöneticileri ve hakem kuruluşları arasındaki telefon görüşmeleri açığa çıkmış ve geniş çaplı şike soruşturması yürütülmüştü. İtalya basını, Prisma’nın sonuçlarının bu şekilde daha da büyüyebileceğini yazıyor.

Borsanın bugün açılmasıyla Juventus hisseleri, puan cezasıyla birlikte sert düştü.

Haftaya yüzde 10,3 düşüşle başlayan hisseler, şu an yüzde 4,3 kayıpla devam ediyor.