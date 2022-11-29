Juventus hakkında mali usulsüzlük soruşturması: Yönetim kurulu istifa etti

Torino Başsavcılığı’nın Juventus’un mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021’den beri yürüttüğü ‘Prisma’ adlı soruşturma çerçevesinde kulüpte önemli bir gelişme yaşandı.

Juventus’un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyelerinin istifa etti.

Juventus yönetim kurulu istifa etti (Reuters)

Kulübün internet sitesindeki açıklamada, Andrea Agnelli başkanlığında bugün olağanüstü toplanan yönetim kurulunun, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinin mali hesaplarına ilişkin usulsüzlük suçlamasını ve İtalya Piyasa Denetleme Kurulunun (CONSOB) bu sürece dair tespit ettiği eksiklikleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Başkan Andrea Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere tüm yönetim kurulunun istifa kararı aldığı bildirilerek, “Yönetim Kurulu üyeleri, hukuki ve teknik muhasebe konularının önemini göz önünde bulundurarak, Juventus’un bu konuları ele almak için yeni bir yönetim kuruluna sahip olmasını tavsiye etmenin kulübün çıkarına olduğunu değerlendirdi” dendi.

İtalyan basını, Başkan Agnelli ve yönetim kurulunun istifasını, ‘Juventus’ta deprem’ başlığıyla verdi.

Basında çıkan haberlerde, Juventus’taki istifaların, savcılığın yürüttüğü soruşturma ve CONSOB’un da mali işlemlerde önemli eksiklikler tespit etmesine ilişkin yeni gelişmelerle bağlantılı olduğu yorumları yapıldı.

Agnelli’nin başkanlık yaptığı 12 senede Juventus, 2011 yılında stadını yeniden inşa etmiş, 2012-2021 döneminde 9 yıl üst üste Serie A şampiyonu olarak ulaşılması güç bir başarı elde etmişti.

Prisma soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, Juventus’a yönelik ‘Prisma’ ismiyle Mayıs 2021’den bu yana siyah-beyazlı kulübün 2019-2020 ve 2020-2021 yıllarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı sağladığı şüphesiyle bir soruşturma yürütüyor.

Soruşturma çerçevesinde Kasım 2021’de ve Mart 2022’de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Başsavcılığın adli soruşturmasına ek olarak İtalya Futbol Federasyonu Spor Savcılığı da Juventus ile beraber toplam 11 kulübü, nisanda haksız sermaye kazancı gerekçesiyle disipline sevk etmiş ancak söz konusu kulüpler ve 61 yönetici aklanmıştı.

2006’da, takım yöneticileri ve hakem kuruluşları arasındaki telefon görüşmeleri açığa çıkmış ve geniş çaplı şike soruşturması yürütülmüştü. Juventus bunun sonucunda küme düşürülmüştü. İtalyan basını, Juventus’un benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını yazıyor.