Justin Timberlake'in İstanbul konseri biletleri satışta: 3 bin 500 liradan başlıyor

Grammy ve Emmy ödüllü ABD’li müzisyen Justin Timberlake’in İstanbul konseri biletleri satışa sunuldu. En ucuz bilet 3 bin 500, en pahalısıysa (VIP) 15 bin lira.

Fotoğraf: justintimberlake / Instagram

Organizasyon şirketi Stagepass ve Biletinial işbirliğindeki konser, 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda düzenlenecek.

Beş yıl sonra Türkiye’de konser verecek olan Timberlake, yeni albümünden parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkılarını da seslendirilecek.

Biletinial’dan satışa sunulan biletler şöyle: