JPMorgan, Türk bankaları için hedef fiyatı güncelledi

ABD merkezli finans şirketi JPMorgan, bugün yayımladığı raporda Türk bankaları için koyduğu hisse fiyatı hedeflerini güncelledi.

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Investing’in aktardığına göre güncellemeler şöyle:

*Akbank, İş Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi için tavsiyeler ağırlığını ‘artır’dan ‘nötr’e indirildi.

*(Not: Parantez içindekiler güncel hisse fiyatı.) Akbank için hedef fiyat 15 TL’den 25,30 TL’ye (17,67), İş Bankası için 8 TL’den 18,30 TL’ye (13,93), Garanti Bankası için 26 TL’den 33,90 TL’ye (25,27) ve Yapı Kredi için 8,50 TL’den 14 TL’ye (10,17) yükseltildi.

*Halkbank ve Vakıfbank için Temmuz 2022’de verilen ağırlığını ‘azalt’ tavsiyesi korundu.

*Halkbank için hedef fiyat 2 TL’den 9,10 TL’ye (10,91), Vakıfbank için 2,40 TL’den 9,10 TL’ye (9,00) yükseltildi.

JPMorgan, özel bankalar için en son Mayıs 2022’de tavsiye ve hedef fiyat vermişti.