JP Morgan’dan ‘hisse senedi’ uyarısı

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase stratejisti Marko Kolanovic, yeni yılla gelen hisse senetleri rallisine karşın piyasalar için aşağı yönlü risklere dikkat çekti.

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JPMorgan Chase stratejisti Kolanovic resesyon endişeleri ve merkez bankalarının aşırı sıkılaştırmaya gitmelerini gerekçe göstererek hisse senetleri ağırlığının azaltılması tavsiyesini verdi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Kolanovic, son dönemde benzerlerine kıyasla yüksek performans gösteren avro bölgesi hisse senetleri için ‘ağırlık azalt’ tavsiyesini güçlendirirken gelişen piyasalar ve Çin hisse senetleri için ‘ağırlık artır’ tavsiyesini korudu.

Kolanovic notunda “Riskli varlıklara karşı temkinli duruşumuzu koruyoruz. Resesyon ve aşırı sıkılaşma, riskleri sürdürüyor. Enflasyonda ılımlılaşma ve potansiyel yumuşak iniş senaryosu gibi iyi haberlerin halihazırda fiyatlandığını düşünüyoruz” diye yazdı.

Uzun yıllar hisse piyasası için iyimser tahminleriyle Wall Street’te ön plana çıkan Kolanovic geçen yıldaki satış dalgası sonrası görüşlerini ‘kötümser’ yönde değiştirmişti.