Joshua King’in şoförünü öldüren zanlı tutuklandı

Fenerbahçeli Joshua King’in özel şoförü Murat Adkovayçin’i döverek öldüren zanlı tutuklandı.

Joshua King, golü ölen şoförüne armağan etmişti.

AA’nın haberine göre, 25 Eylül’de Muhammed Can U. aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Adkovayçin’i dövdü.

Adkovayçin, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Muhammed Can U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Adkovayçin’in, olaydan üç gün sonra ölmesi üzerine, hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılan Muhammed Can U. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bu arada DHA, zanlı Muhammed Can U.’nun, Adkovayçin’in akrabası olduğunu bildirdi. Buna göre Adkovayçin, aralarında daha önce başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle göğsüne ve başına aldığı darbelerle öldü.

Golü armağan etmişti

Maktul Adkovayçin’in Fenerbahçeli futbolcu Joshua King’in özel şoförü ve koruması olduğu öğrenilmişti. Joshua King, 1 Ekim’de Fenerbahçe’nin Rizespor’un 5-0 yendiği maçta son golü atmıştı.

Golü ölen şoförüne armağan eden Joshua King, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Maalesef şoförümü, amcam gibi gördüğüm birini kaybettim. Murat Adkovayçin, benim için sadece bir şoför değildi. Ailem gibiydi. Her gün oğlumu okula götürüyordu. Ailemi her yere götürüyordu. Ailem için bir koruyucuydu. Benim için zor bir hafta oldu. Bütün ailem çok üzgün. İki gün önce cenazesine katıldım ve hayatımda geçirdiğim en üzgün gündü. Gol atarsam ona armağan edecektim. Benle çalışmaya başlamadan önce Fenerbahçeli değildi, sonra stadyuma gele gele Fenerbahçeli oldu. Eminim ki o bizi izliyor.”