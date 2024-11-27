John Lennon'ın Eric Clapton'a yazdığı mektup açık artırmaya çıkıyor

John Lennon’ın Eric Clapton’ı yeni kuracağı müzik grubuna davet etmek için kendi el yazısıyla yazdığı mektup müzayedede satışa çıkıyor.

Fotoğraf: Wikipedia

Sekiz sayfalık mektup taslağında John Lennon söze, “Yoko ve benim müziğinizi ve sizi çok sevdiğimizi, her zaman beğendiğimizi biliyor olmalısınız” diye başlıyor.

Lennon, 1970’lerin başında çalkantılı zamanlar yaşayan Clapton’ı kurmayı planladığı gruba şu sözlerle davet ediyor:

“İkimiz de senin yaşadığın türden acılardan geçtik ve biliyorum ki bu konuda birbirimize yardımcı olabiliriz, ama özellikle Eric, senin müziğinde şimdiye kadar belirgin olan harika bir şeyi hatta daha da harika bir şeyi ortaya çıkarabileceğimi biliyorum. Hepimizde aynı türden harikalığı ortaya çıkarmayı umuyorum. Bir araya geldiğimizde bunun gerçekleşeceğini biliyorum.”

Lennon, mektubunu Clapton’a baskı yapmadığını ve onun bu fikri ciddi olarak değerlendirmesini umduğunu söyleyerek bitiriyor:

“Sizi hiçbir şekilde baskı altına almaya çalışmıyorum ve bize katılmamaya karar verirseniz bunu anlayışla karşılarım, yine de sizi sever ve saygı duyarız. ‘Adınızı’ sormuyoruz, eminim bunu biliyorsunuzdur – biz sadece zihninizi istiyoruz!”

Lennon’ın Clapton’a gönderdiği orijinal mektupta nelerin çıkarıldığı ya da eklendiğiyse bilinmiyor.

Clapton bu ince teklifi kibarca reddetse de mektup, Lennon’ın müzikal anlamdaki öncülüğü ve bir dönemin müzik camiası hakkında verdiği ipuçları açısından önem taşıyor.

Efsane isimden dönemin bir başka efsanesine yazılmış 29 Eylül 1971 tarihli sekiz sayfalık mektup Clapton’a gönderilen son mektubun bir taslağı ve International Autograph Auctions Europe SL tarafından yönetiliyor.

5 Aralık’ta açık artırmaya çıkacak mektubun 100-150 bin sterlin (3 milyar 664 milyon-5 milyar 492 milyon lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.