Jinekolog, ‘Mevcut hastalığı: Eşcinsel’ yazdı; hastane özür dileyecek

İspanya’da, jinekoloğa giden 19 yaşındaki bir kadının eline doktor, “Mevcut hastalığı: Eşcinsel” cümlesini içeren bir kağıt tutuşturdu. Genç kadın, ailesi ve LGBT kolektifi özür ve açıklama bekliyor.

Başkent Madrid’de, temmuz ayında düzenlenen OnurYürüyüşü’nden bir kare

Adı açıklanmayan kadın, pazartesi günü, adet döngüsünde yaşadığı bir sorun nedeniyle Murcia kentindeki Reina Sofia Hastanesi’ne gitti. Muayene edildikten sonra ‘eşcinselliğin hastalık olarak nitelendirildiği’ kağıt verilen kadın, “İlk başta komik olduğunu düşündüm ama değil” dedi.

Annesi ise internet gazetesi elDiario.es’e, “Jinekolog kızıma cinsel yönelimini rapora ekleyip ekleyemeyeceğini sordu. Ben şaşırdım bunu sorunca kızım belki sağlığı açısından gerekli olabilir diye onay verdi. Tabii böyle bir şey aklımızdan geçmedi” dedi.

Anne-kız, yaşananları yerel LGBT kolektifi Galactyco’ya aktardı; onlar da Murcia yerel yönetimine, sağık bakanlığına ve sağlık sistemine doktor hakkında şikayette bulundu.

Galactyco’nun açıklamasında, “Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği 1990’da akıl hastalıkları listesinden çıkardı. Ancak 31 yıl sonra Murcia’da hala cinsel yönelimi bir hastalık olarak gören bazı profesyoneller var” dendi. Toplumun sağlığından sorumlu profesyonellerin bu tavrının kabullenilemeyecek ve hoş görülemeyecek bir şey olduğunun altı çizilerek açıklama ve özür beklendiği vurgulandı.

Yerel sağlık hizmetlerini yürüten kurumunun sözcüsü elDiairo.es’e yaşananlardan haberdar olduklarını, gerekenin yapılacağını, inceleme başlatıldığını söyledi. Sözcü, hastanenin genç kadından özür dileyeceğini söyledi.