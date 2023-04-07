Jeremy Renner kazayı anlattı: Benim hatam

Evinin önünde kar kürerken ağır yaralanan Amerikalı oyuncu Jeremy Renner, kazanın kendi hatasından kaynaklandığını söyledi.

Jeremy Renner

Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Hawkeye‘ı, Görevimiz Tehlike serisinin ‘William Brandt‘i 51 yaşındaki Jeremy Renner, yeni yılın ilk gününde evinin önünde kar kürerken, 6,5 kiloluk aracın altında kalmıştı.

Ciddi künt göğüs travması geçiren ve 30’dan fazla kemiği kırılan Renner, yoğun tedavi süreci sonrası yürümeye başlamıştı.

ABC‘ye konuşan Renner, kamyonlarından birini kardan kurtarıp kaldırıma çıkarmak için sabanı kullandığını ancak kamyon ile sabanı birbirine bağlayan zincirleri çözen yeğeni Alex’in can güvenliğinden kaygılanınca hatalı bir hareket yaptığını söyledi.

Renner, Alex’e bakmak için el frenini çekmeden bir ayağını dışarı çıkardığı sırada dengesini kaybederek düşmüş: “Çalıştırırken aracın dışında olmamalısın. Bu, arabayı bir ayağın dışarıdayken sürmek gibi. Ama öyleydi ve bu benim hatam. Bedelini ben ödedim. Hareketim, bu kadar çok acıya neden olduğu için canım çok sıkkın.”