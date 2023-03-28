Jeremy Renner yürümeye başladı

ABD’de, evinin önünde kar kürerken ağır yaralanan Jeremy Renner, yürümeye başladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Hawkeye’ı, Görevimiz Tehlike serisinin ‘William Brandt’i Jeremy Renner, yeni yılın ilk gününde, evinin önünde 6 buçuk kiloluk kar temizleme makinesinin altında kalarak kaza geçirmiş ve hayati tehlikeyle hastaneye kaldırılmıştı.
Birkaç günlük tedavinin ardından iyileşmeye başlayan Renner, geçirdiği ölümcül kazada ciddi künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar yaşamıştı.
Renner, dün fizik tedavi seansı sırasında vücut ağırlığının daha az hissedildiği özel bir koşu bandında yürürken çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Renner, şimdiye dek geçirdiği iki ciddi ameliyatın ardından yürümeye başladığı haberiyle hayranlarını sevindirdi.