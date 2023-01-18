Oyuncu Jeremy Renner taburcu oldu

ABD’de, yeni yılın ilk gününde evinin önünde kar kürerken ağır yaralanan Jeremy Renner, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Jeremy Renner yılın ilk gününden itibaren hastanede tedavi görüyordu

Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Hawkeye’ı, Görevimiz Tehlike serisinin ‘William Brandt’i Jeremy Renner, yeni yılın ilk gününde, evinin önünde 6 buçuk kiloluk kar temizleme makinesinin altında kalarak kaza geçirmiş ve hayati tehlikeyle hastaneye kaldırılmıştı.

Birkaç günlük tedavinin ardından iyileşmeye başlayan Renner, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta hayati tehlikeyi atlatmış görünse de ‘yazamayacak kadar berbat durumda olduğunu’ bir fotoğrafla paylaşmıştı.

Evde aileyle dizi keyfi

Renner hastaneden taburcu edildikten sonra twitter’dan yazdığı mesajda, rol aldığı Mayor of Kingstown dizisini ‘evde ailesiyle birlikte izlediği için çok heyecanlı olduğunu’ yazdı.

Renner Instagram’dan da karla kaplı bir yol fotoğrafı paylaştı. ‘Zor bir yolculuk’ yazarak, kaza geçirdiği Reno şehrini ‘dikkatli olun’ diye uyardı.

Oscar adayı aktörün eve dönmüş olsa da uzun bir tedavi sürecinden geçeceği belirtiliyor.