Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Hawkeye’ı, Görevimiz Tehlike serisinin ‘William Brandt’i Jeremy Renner’ın, hafta sonu kar kürerken kaza geçirdiği ve durumunun ‘kritik ancak stabil’ olduğu öğrenildi.

Jeremy Renner kaza geçirdi, durumu kritik (Reuters)

Renner’ın sözcüsü pazar gecesi The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamada Renner’ın kaza geçirdiğini doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Kar kürerken hava durumuna bağlı bir kaza geçiren Jeremy’nin aldığı yaralar sebebiyle durumunun ‘kritik’ ancak mevcut olarak ‘stabil’ olduğunu doğrulayabiliriz.”

Ailesinin, uçakla hastaneye kaldırılan Renner’la birlikte olduğu belirtildi.

Bu yıl ABD’yi vuran soğuk hava dalgası ve fırtınanın yoğun yaşandığı Sierra Nevada dağlarında bir çiftliği bulunan Renner, sosyal medya hesabından fırtına ve kar yağışının boyutunu ortaya koyan bir fotoğrafı paylaşmıştı.

‘Ölümcül Tuzak’ ve ‘Hırsızlar Şehri’ filmleriyle iki kez Oscar’a aday gösterilen Renner, Marvel filmlerindeki ‘Cliff Burton/Hawkeye’ rolüyle daha geniş kitlelere ulaşmıştı.