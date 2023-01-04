Jeremy Renner hastane yatağından paylaştı: Yazamayacak kadar berbat durumdayım

ABD’de evinin önünde kar kürerken, üzerinden 6 buçuk kiloluk araç geçen ve ağır yaralanan 51 yaşındaki oyuncu Jeremy Renner, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafla durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

Jeremy Renner hastane yatağından selfie paylaştı

Marvel Sinematik Evreni’nin ‘Hawkeye’ı, Görevimiz Tehlike serisinin ‘William Brandt’i Jeremy Renner, hafta sonu kendi kullandığı 6 buçuk kiloluk kar küreme aracının altında kalarak ağır yaralanmıştı. Renner’ın durumunun ‘kritik ancak stabil’ olduğu açıklanmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, künt göğüs travması yaşayan Renner’in hastaneye kaldırıldıktan sonra bir operasyon geçirdiği, ancak ikinci bir ameliyat daha olması gerektiği belirtilmişti.

Renner, Instagram hesabından kaza sonrası yaptığı ilk paylaşımla durumu hakkında endişelenen sevenlerine teşekkürlerini iletti. Hastane yatağından, burnundaki oksijen tüpleriyle yara bere içinde göründüğünü gösteren bir selfi yayımlayan Renner şu ifadeleri kullandı:

“Tüm güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Şimdi yazamayacak kadar berbat durumdayım. Ama hepinize sevgilerimi gönderiyorum.”

Öte yandan Washoe ilçesi şerifi Darin Balaam, dün düzenlediği basın toplantısında, Renner’ın bir aile üyesinin kullandığı arabasını kardan kurtarmak için ‘kar temizleme aracı’ PistenBully aldığını ve arabasıyı sıkıştığı yerden çıkarınca araçtan indiğini aktardı. Ancak sonrasında kar temizleme aracı birden yuvarlanmaya başladı. Renner durdurmak için sürücü koltuğuna oturmaya çalışırken araç tarafından ezildi.