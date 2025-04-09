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Yaramazlara biraz batar!

Jennifer Lopez Türkiye'ye geliyor: İki konser birden verecek

Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, ‘JLO Live In 2025’in dünya turnesi kapsamında Türkiye’de iki konser birden verecek.

Fotoğraf: AA

Lopez, 1 Temmuz’da Antalya’da bir otelde, 4 Temmuz’da İstanbul’da Yenikapı Festivalpark’ta hayranlarıyla buluşacak.


Dünya turnesi sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 13 Temmuz’da Madrid’de, 15 Temmuz’da Barcelona’da, 20 Temmuz’da Budapeşte’de, 1 Ağustos’taysa Kazakistan’da performans sergileyecek.

Jennifer Lopez, İstanbul’daki ilk konserini ‘Dance Again’ turnesi kapsamında 2012’de vermişti.

İstanbul’da tek konser vermeyi planlayan sanatçı, yoğun talep üzerine konser sayısını üçe çıkarmıştı.

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