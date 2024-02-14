Jeff Bezos yine Amazon hissesi sattı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 2 milyar dolarlık Amazon hissesi sattı.

Jeff Bezos. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarında Jeff Bezos 7-8 Şubat tarihlerinde 11 milyon 997 bin 698 adet hisse senedi sattığını açıklamıştı. Bu hisselerin toplam değeri 2 milyar dolardan fazla.

Bezos, yine Amazon hissesi sattı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Bezos, 12 milyon tane daha hisse sattı. Amazon’un kurucusu bu satıştan da yaklaşık 2 milyar dolar kazandı.

Şu ana kadar hisse satışlarından 4 milyar dolar kazanan Bezos 50 milyon adede kadar hisse satabileceğini belirtmişti.