Jay Leno komedi sahnesine döndü: Evinin garajındaki yangında yaralanmıştı

Evinin garajında çıkan yangında ciddi şekilde yaralanan Jay Leno dün gece Kaliforniya’da sahneye çıkıp komedi gösterisi yaptı.
Adı ‘Tonight Show’ adlı televizyon programıyla özdeşleşen komedyen Leno, 12 Kasım’da Los Angeles kentindeki evinin garajındaki araçlarından birinde çıkan yangında yaralanmıştı.
Yangına itfaiye müdahale ederken vücudunda yanıklar oluşan Leno, Grossman Yanık Merkezi’ne kaldırılmıştı.
10 günlük tedavi sonrasında taburcu edilen Leno, dün akşam Günay Kaliforniya’daki Hermosa Beach şehrinde, Comedy & Magic Club’da stand-up gösterisi yaptı.
Jay Leno, Aralık ayında da önceden planlanmış gösterilerini sunmak üzere sahneye çıkacak.