Tedavi gördüğü yanık merkezi, taburcu olan Jay Leno’nun fotoğrafını paylaştı

Aracının alevler içinde kalması nedeniyle yüzü, boynu ve ellerinde yanıklar oluşan ABD’li komedyen Jay Leno (72) taburcu oldu.

Fotoğraf: Grossman Yanık Merkezi

Önceki cumartesi günü (12 Kasım), yıllarca ‘Tonight Show’ adlı programı sunan Leno’nun Los Angeles kentindeki evinin garajındaki araçlarından biri yanmıştı. Yangına itfaiye müdahale ederken vücudunda yanıklar oluşan Leno, Grossman Yanık Merkezi’ne kaldırılmıştı.

10 günlük tedavi sonrasında dün akşam taburcu edilen Leno, yanık merkezinden ayrılmadan kendisiyle ilgilenen ekiple fotoğraf çektirdi.

Yanık merkezi Leno’nun yüzü, boynu ve ellerinde yanık izlerinin dikkat çektiği bu fotoğrafı paylaştı ve ünlü komedyenin tedavisinin süreceğini duyurdu.

Doktoru Peter Grossman, merkezde deri nakli içeren ki cerrahi müdahale yapılan Leno’nun tamamen iyileşeceği yönünde umutlu olduğunu söyledi. Tedavi gördüğü sürece moralinin iyi olduğunu, çocuklara kurabiye dağıtıp şakalaştığını anlatarak, ”Leno Şükran Günü’nü evinde ailesi ve arkadaşlarıyla geçireceği için mutlu. Herkese iyi tatiller diliyor” dedi.

180’den fazla otomobili bulunan Leon, 2014’te Tonight Show’u bıraktı. 2015’te, ünlülerle vintage araçlar üzerine konuşup, direksiyon başına geçtiği ‘Jay Leno’s Garage’ (Jay Leno’nun Garajı) adlı programı sunmaya başladı.