Aracı alevler içinde kalan Jay Leno’nun yüzü yandı

ABD’li komedyen Jay Leno’nun (72), evindeki garajda bir otomobilinin alevler içinde kalması sonucunda yüzü yandı.

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Cumartesi günü, yıllarca ‘Tonight Show’ adlı programı sunan Leno’nun Los Angeles kentindeki evinin garajında araçlarında biri yandı. Bu sırada Leno’nun yüzü ve elleri de yandı. Yangına itfaiye müdahale ederken Leno, Grossman Yanık Merkezi’ne kaldırıldı.

Ünlü komedyen ve sunucu, dün akşam, durumunun iyi olduğunu açıklayarak, ”Bir yangın sonucunda ciddi yanıklar oluştu. Ayaklanmak için bir veya iki haftaya ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

Pazar günü katılacağı etkinlik, ‘acil tıbbi durum’ nedeniyle iptal edilen Leno’nun gözü veya kulağında bir sorun olmadığı belirtildi.

Grossman Yanık Merkezi’nin sözcüsü durumunun kontrol altında olduğunun, iyiye gittiğinin bilmesini istediğini belirterek, ”Morali iyi” dedi.

180’den fazla otomobili bulunan Leon, 2014’te Tonight Show’u bıraktı. 2015’te, ünlülerle vintage araçlar üzerine konuşup, direksiyon başına geçtiği ‘Jay Leno’s Garage’ (Jay Leno’nun Garajı) adlı programı sunmaya başladı.