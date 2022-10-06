Jared Leto, Karl Lagerfeld’in filmini yapacak

ABD’li oyuncu Jared Leto, ‘House of Karl Lagerfeld’ (Lagerfeld’in Evi) ile ünlü moda tasarımcısı için bir film yapmaya hazırlanıyor.

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Leto sadece başrolü oynamakla kalmayacak, aynı zamanda yapım şirketi Paradox aracılığıyla ortağı Emma Ludbrook ile filmin yapımcılığını da üstlenecek.

WWD’ye konuşan Leto, “Karl bir moda tasarımcısıydı, fotoğrafçıydı, sanatçıydı. Onu tanımlayan tek bir şey yoktu. Yaratıcı bir güç merkeziydi” dedi.

Lagerfeld, Leto’ya onay vermiş

Jared Leto, Karl Lagerfeld ile ilk tanıştığında tasarımcıya “biliyorsun, bir gün seni bir filmde oynamam gerekiyor” demiş ve Lagerfeld “yalnızca sen, sevgilim, yalnızca sen” diyerek Leto’yu onaylamış.

Lagerfeld’in filminin baş yapımcıları, Leto’nun haricinde, 2011’den beri Karl Lagerfeld evinin CEO’su olan Pier Paolo Righi, basın konularında danışmanlık yapan imaj ve iletişim sorumlusu Caroline Lebar ve tasarımcının kişisel asistanı ve koruması olarak yirmi yılını dolduran Sébastien Jondeau olacak.

Karl’ın hayatındaki kilit noktalara odaklanılacak

Çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz belli değil ve hikayenin tamamı gizli tutuluyor, ancak Leto, “Karl Lagerfeld’in hayatındaki kilit ilişkiler derin bir mercekle anlatılacak. Şu anda film yapımcılarıyla görüşülüyor” dedi.

Filmin bir aşk hikayesi olup olmayacağı sorulduğundaysa, “Keşfedilecek çok sayıda ilişki var. Karl’ın 50 yılı aşan bir kariyeri vardı, bu yüzden hem kişisel hem de profesyonel olarak birçok insana yakındı. Hayatının farklı bölümlerini aktaran kilit ilişkilere gireceğimizi söyleyebilirim” dedi.

Almanya’nın Hamburg şehrinde 1933 yılında doğan Lagerfeld, 20’nci yüzyılın en önemli modacılarından biri olarak görülüyor ve Şubat 2019’da Paris’te dört yıl süren bir pankreas kanseri mücadelesinin ardından öldü.