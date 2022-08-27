Japonya önlemleri ‘biraz daha’ gevşetti: Artık turistlerden PCR testi istemeyecek

Pandemi sırasında en sıkı güvenlik önemlerini alan ülkeler arasında yer alan Japonya’ya girmek için aşı yaptırmış olmak artık yeterli.

Kyoto şehrindeki en kalabalık turistik merkezlerden Kiyomizu Tapınağı pandemi döneminde bomboş kaldı. Fotoğraf: Reuters

Japan Times’in haberine göre, hükümet hem ülkeye seyahat edenlere hem de kendi vatandaşlarına yönelik COVID-19 protokollerini gevşetti.

Başbakan Fumio Kishida bu hafta, üç doz onaylı aşı yaptırmış olan turistlerden, ülkeye girişte PCR testi istenmeyeceğini duyurdu. Uygulama 7 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Japonya kapılarını dünyaya sınırlı olarak açtığından beri günde en fazla 20 bin kişi kabul ediyordu. Yeni uygulamalarla birlikte bu sayının 50 bin kişiye yükseltilmesi beklense de başbakan kesin bir sayı vermedi, ‘önceliğin, havalimanlarının varışlarda beklenen artışı karşılamak için gerekli personeli ve altyapıyı sağlamak olduğunu’ açıkladı.

Yeni politikanın Japonya’yı diğer büyük ekonomilerle uyumlu hale getirmesi ve ekonomiyi canlandırması bekleniyor.

İki yılda 160 milar dolar kayıp

Pandemi öncesinde ülkeyi 2019’da 32 milyon kişi ziyaret etmişti, bu rakamın 2020’de 40 milyonun üzerine çıkması bekleniyordu.

Ancak hükümet, omikron varyantı ortaya çıktıktan sonra Kasım 2021’de ülkeyi neredeyse tüm ziyaretçilere kapatmıştı.

Bir analize göre, turizm kayıpları iki yılda 160 milyar dolara ulaştı.

Başbakan Kishida, yeni kuralların nüfusun yüzde 80’inden fazlasının aşılandığı bir dünyaya gerçekçi şekilde uyum sağlamak üzere tasarlandığını, ancak önceliklerinin hala sağlık olduğunu söylüyor.