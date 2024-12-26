Japonya Hava Yolları'na siber saldırı: Uçuşlar ertelendi

Japonya Hava Yolları (JAL), dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa düzenlenen siber saldırı nedeniyle bazı uçuşlarını erteledi.

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JAL, açıklamasında siber saldırı sonucunda en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık bir saat geciktiğini ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Sorun başladıktan kısa bir süre sonra bilet satışları durduruldu.

Söz konusu açıklamada tehlikeye girdiği tahmin edilen sistemin geçici olarak kapatılabildiği söylendi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, JAL’dan, saldırıdan etkilenen müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sistemdeki sorunun mümkün olan en kısa sürede çözümü için talepte bulunduklarını söyledi.

Buna karşın Japonya’daki diğer hava yollarının sistemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadı.