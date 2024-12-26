ABD'de yolcu uçağının tekerlek yuvasında ceset bulundu

ABD’nin Chicago kentinden Hawaii’nin Maui adasına uçan United Airlines’a ait uçakta, tekerlek yuvasında bir ceset bulundu.

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TRT Haber‘in aktardığına göre ‘UA202’ sefer sayılı uçak, salı öğleden sonra Kahului Havalimanı’na indi, yapılan incelemede, ana iniş takımlarının tekerlek yuvasında bir ceset olduğu tespit edildi. Maui Polis Departmanı olay hakkında soruşturma başlattı.

United Airlines, cesedin tekerlek yuvasına nasıl veya ne zaman girdiğini henüz belirleyemedi.

Havayolu açıklamasında, bu alana yalnızca uçağın dışından erişilebildiğini belirtti.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi’ne göre tekerlek yuvasına saklanmak kaçak yolcuların sıklıkla tercih ettiği bir yöntem.

Ancak bu durum çoğunlukla ölümle sonuçlanıyor.

Uçağın irtifa kazanmasıyla, bu bölüme giren kişi aşırı soğuk yüzünden hipotermi ve oksijen yetersizliği nedeniyle de hipoksi yaşayabiliyor.