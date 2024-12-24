Mısır'a giden uçak, dört yolcunun kendini iyi hissetmemesi nedeniyle Venedik'e indi

Britanya’nın başkenti Londra’dan Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentine giden British Airways uçağı, dört yolcunun iyi hissetmesi üzerine Venedik’deki Marco Polo Havalimanı’na indi.

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Independet‘ın İtalyan ANSA ajansından aktardığına göre uçak Akdeniz üzerindeyken yolculardan dördü kendini iyi hissetmediğini söyledi.

Raporlarda yolculardan biri ile üç uçuş mürettebatının baş dönmesi yaşadığı ve ciltlerinde rahatsızlık hissettiği belirtildi.

Uçak, İtalya’nın Venedik kentinde bulunan Marco Polo Havalimanı’na indi. Sağlık personeli dört kişiyi pistte karşılarken, itfaiye de uçağın etrafını kordon altına aldı.

Ancak belirtiler daha sonra tamamen ortadan kalktı.

ANSA, dört Britanyalının hastanede tedavi görmeyi reddettiğini açıkladı.

Kişilerin neden hasta hissettiğiyse bilinmiyor.