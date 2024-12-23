Dondurucu soğukta uçak kazasından üç gün sonra sağ bulundular

Rusya’da düşen uçak kazası enkazından kurtulan ve dondurucu soğukta mahsur kalan üç kişi üç gün sonra kurtarıldı.

Fotoğraf: Telegram / @Rosaviatsia

Euronews’ün haberine göre ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Kamçatka’da üç gün önce düşen uçağın enkazından kurtulan üç kişiye dün ulaşıldı.

Atlantik Okyanusu kıyısındaki Rus yarımadasında düşen An-2 tipi uçaktaki kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

Enkaza dair videolarda uçağın karla kaplı bir bölgeye düştüğü görülüyor.

Bölgedeki sıcaklığın eksi 20’lere kadar düştüğü biliniyor.

Kazadan sağ kurtulan iki mürettebat ve bir yolcu üç gün boyunca aç kalmış ve karda yakıt yakarak ısınmaya çalışmışlar.

Kurtulanlardan biri yerel medyaya “Acil durum işaretini açıp dua etmeye başladık bir mucize için bekledik” dedi.

Bir diğer kazazedeyse bir kovada erittikleri karlarla susuzluklarını giderdiklerini anlattı.

Yerel basında çıkan haberlerde pilotlardan birine ‘beyin hasarı’ teşhisi konulduğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi. Bir diğeriyse hipotermi tedavisi görüyor.

Fotoğraf: @RT_com

Pilotların kendilerini arama çalışmalarının devam ettiğine dair sinyaller aldıkları ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iletişim kuramadıkları bildirildi.

Özel bir şirkete ait olan An-2 uçağı 19 Aralık’ta Milkovo köyünden yarımadanın kuzeyindeki Ossora köyüne ticari kargo taşımak üzere havalanmıştı.

Yetkililer uçağın daha sonra şiddetli soğuk ve aşırı yükleme nedeniyle alçalmaya başladığını söyledi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı hava taşımacılığı işletme yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin bir ceza davası başlattığını açıkladı.