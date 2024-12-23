Brezilya'da uçak düştü: 10 ölü, 17 yaralı

Brezilya’da güneydeki Gramado kentinde iş insanı Luiz Claudio Galeazzi’ye ait uçak düştü. Aynı aileden 10 kişi öldü. 17 kişi yaralandı.

Fotoğraflar: Metropoles

Brezilya Sivil Savunma Birimi, X’ten kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada iş insanı Luiz Claudio Galeazzi’ye ait küçük uçağın, kalkıştan hemen sonra Gramado kentinde henüz bilinmeyen nedenle bir binanın bacasına çarparak düştüğü ardından patladığı bildirildi.

Uçaktaki aynı aileden 10 kişi öldü. Olay sırasında yerdeki 17 kişinin de yaralandığı ve bunlardan ikisinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Galeazzi ailesinin uçağa binmeden önce fotoğrafı.

Galeazzi’nin şirketinin açıklamasında da uçağı kullanan iş insanının eşi, kızları ve diğer aile üyeleriyle birlikte öldüğü belirtildi.