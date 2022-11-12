Japon usulü Star Wars

Bir süredir alametleri beliren heyecan verici bir işbirliği nihayet ilk meyvesini verdi. Animasyon severlerin çok iyi bildiği ‘Spirited Away’ ve ‘My Neighbor Totoro’ gibi filmlerin yapımcısı Ghibli stüdyosuyla Star Wars’un yaratıcısı George Lucas’ın kurduğu Lucasfilm ortaklığı sayesinde ‘elle çizilmiş bir Yoda’nın olduğu kısa animasyon ‘Zen – Grogu ve Dust Bunnies’ bugün Disney +’ta gösterime girdi.

Katsuya Kondo’nun yönettiği filmin müziklerini Ludwig Göransso yaptı.

Bebek Yoda ‘Grogu’yu ilk olarak Mandaloryalı adlı dizide üç yıl önce izlemiştik. Dust Bunnies (Toz Tavşanları) ise Stüdyo Ghibli’nin ‘My Neighbor Totoro’ ve ‘Spirited Away’ filmlerinde karşımıza çıkmıştı.