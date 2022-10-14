Studio Ghibli’nin tema parkı Japonya’da açılıyor

Ünlü Japon yönetmen Hayao Miyazaki’nin kurduğu Studio Ghibli’nin animasyonlarından sevilen karakterlerin ve sahnelerin yer aldığı, uzun zamandır beklenen tema parkı, 1 Kasım’da Japonya’nın Aichi eyaletindeki Nagakute şehrinde açılıyor.

‘Spirited Away’deki Yubaba karakterinin ofisi, 12 Ekim 2022’deki medya tanıtımından. Fotoğraf: Ghibli Park (Kyodo)

Ghibli hayranları ‘Komşum Totoro’ ve ‘Gökteki Kale’ gibi Ghibli filmlerinin harikaları ve sırlarıyla tanışabilecek.

Nagakute’deki 2005 Dünya Fuarı alanına inşa edilen Ghibli Park, ilk olarak Ghibli’nin Büyük Deposu, Gençlik Tepesi ve Dondoko Ormanı olmak üzere üç bölgeden oluşacak ve ardından iki yıl içinde iki bölge daha gelecek.

Japon yönetmen Goro Miyazaki (solda) ve Aichi Valisi Hideaki Omura. Fotoğraf: Kyodo

Kyodo News’un haberine göre, tema parkının oluşturulmasını denetleyen Japon yönetmen Goro Miyazaki medya tanıtımında, “Parktaki ağaçlar ve manzara sayesinde, Ghibli dünyası uzun zamandan beri buradaymış gibi hissettiriyor” dedi.

Goro, babası Hayao Miyazaki’ye verdiği Ghibli Park’ı beş yıl içinde inşa etme sözünü yerine getirebildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Büyük Depo alanında “Ruhların Kaçışı”ndan bir sahneyi yeniden yaratan bir sergi. Fotoğraf: Ghibli Park (Kyodo)

Parkın ana alanı Ghibli’nin Büyük Deposu, 1986 yapımı Gökteki Kale filminden ikonik hava gemisi, robot asker ve harap bahçe gibi geçmiş Studio Ghibli filmlerinden eserler ve sergilerin sergilendiği bir kapalı tesis.

Ziyaretçiler ayrıca 2008 yapımı ‘Ponyo’ filminden okyanusu geçen Ponyo’yla fotoğraf çekebiliyor veya Oscar ödüllü 2011 filmi ‘Spirited Away’de denizde giden trende No-Face karakterinin yanına oturabiliyor.

Totoro şeklinde bir kule. Fotoğraf: Ghibli Park (Kyodo)

Dondoko Ormanı’nda, 1988 yapımı ‘Komşum Totoro’ filminden Satsuki ve Mei’nin Evi’nin arkasındaki orman tepesinde, Totoro biçimli ahşap bir heykel ziyaretçileri bekliyor.

Her bölge için farklı bilet ve rezervasyon gerekiyor. Ghibli’s Grand Warehouse’un fiyatı hafta içi 2 bin yen (250 TL), hafta sonları ve yetişkinler için resmi tatillerde 2 bin 500 yen (315 TL), Hill of Youth ve Dondoko Ormanı’na girişse tüm günlerde 1000 yen (125 TL).

Ghibli Park’taki Büyük Depo alanındaki ‘Gökteki Kale’deki zeplin Fotoğraf: Ghibli Park (Kyodo)

Ghibli Park kasım biletleri şimdiden tükendi.