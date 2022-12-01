Japon mahkemesi eşcinsel evlilik yasağını onayladı; LGBTİ+ topluluğu kararı ‘yine de olumlu’ karşıladı

Tokyo’daki bir mahkeme dün verdiği kararla anayasanın eşcinsel evlilik yasağını onayladı. Japonya eşcinsel evliliğe izin vermeyen tek G7 ülkesi olsa da karardaki bazı detaylar eşcinsel hak savunucuları tarafından olumlu bulundu.

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Reuters’ın haberine göre mahkeme ‘evliliğin iki farklı cinsiyet arasında olabileceğini söyleyen ve eşcinsel evlilik anayasaya aykırıdır’ diyen yasağı onayladı. Ancak aynı kararda eşcinsel çiftler için hiçbir yasal korumanın olmadığını ve bu durumu olumlu bulmadığını belirtti.

Ülkenin başbakanı Fumio Kişida’nın iktidar partisi henüz konuyla ilgil planlarını açıklamasa da, bazı üst düzey politikacılar eşcinsel evliliği destekliyor.

Davaya katılan avukatlardan Nobuhito Sawasaki, kararın olumlu tarafları olduğunu düşünüyor:

Reuters’e verdiği demeçte, “Karar, evliliğin bir kadınla erkek arasında gerçekleşmeye devam edeceğini söylese de, eşcinsel çift ve aileler için hiçbir yasal korumanın olmadığını kabul etti. Bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini önerdi.”

Japonya’da, eşcinsel çiftlerin evlenmesine veya birbirlerinin varlıklarını miras almasına izin yok. Çiftler birbirlerinin çocukları üzerinde ebeveynlik hakkına da sahip değil.

Eşcinsel evlilik yanlılarının sayısı artıyor

Ülkede eşcinsel evliliğe izin verilmese de, Tokyo’da geçtiğimiz ay, eşcinsel çiftlere partnerlik sertifikası verilmeye başlandı.

Son yıllarda Japonya cinsel çeşitliliği kabullendiğini attığı küçük adımlarla gösteriyor. Artık daha fazla firma eşcinsel evliliğe destek veriyor ve eşcinsel karakterler TV şovlarında yer alıyor.

Kamu yayıncısı NHK tarafından 2021 yılında yapılan bir anket, halkın yüzde 57’sinin eşcinsel evlilikten yana olduğunu, buna karşılık yüzde 37’sinin karşı olduğunu gösterdi.

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