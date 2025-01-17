James Webb teleskobu, yıldızlararası bulutların üç boyutlu haritasını çıkardı

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, 350 yıl önce patlayan süpernova ışık yankısını görüntüledi. Gaz ve toz bulutlarının üç boyutlu haritasını çıkaran yeni gözlem sayesinde yıldızlararası (interstellar) ortamın daha iyi anlaşılması hedefleniyor.

Fotoğraflar: NASA

Scitechdaily’nin haberine göre Cassiopeia Takımyıldızı’ndaki süpernova kalıntısı, geçmişteki yıldız patlamasının etkilerini gözler önüne serdi.

Patlama sırasında yayılan güçlü X-ışınları ve morötesi ışık, uzaydaki gaz ve toz bulutlarını ısıtarak parlamalarına neden oldu.

NASA’nın Webb Teleskobu, bu ışık yankısını detaylı bir şekilde inceleyerek daha önce bilinmeyen düğüm, katman ve bulut yapılarının ortaya çıkmasını sağladı.

Araştırma ekibinden Dr. Jacob Jencson “Bu kadar detaylı bir görüntü beklemiyorduk. Ortaya çıkan katmanlar tıpkı bir soğanın halkaları gibi” dedi.

TRT Haber’in aktardığına göre Webb Teleskobu’nun NIRCam’iyle (Yakın Kızılötesi Kamera) çekilen görüntüler, toz ve gaz bulutlarının daha önce bilinmeyen karmaşık yapısını ortaya çıkarıyor.

Bilim insanları, elde edilen verilerin yıldızlararası manyetik alanlar ve galaksilerdeki toz dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlayacağını düşünüyor.

Araştırmaya katılan bilim insanlarından Dr. Armin Rest, “Bu çalışma, tıpkı bir tıbbi tomografi taraması gibi uzaydaki yapıları üç boyutlu olarak anlamamıza yardımcı olacak” diyor.